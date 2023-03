Galaxie der Bücher: Abschlussfest

× Erweitern © Rike Oehlerking Galaxie der Bücher: Tierisch gut!

Im Leibnizplatzpark am Zentaurenbrunnen (Ecke Friedrich-Ebert-Straße / Buntentor) findet der krönende Abschluss des Kinderlesefestivals statt.

Am Sonntag sind in der Galaxie der Bücher die Autor:innen Lena Hesse, Jörg Isermeyer, Will Gmehling und Anke Bär zu Gast. Bei Lesungen und Workshops kann das Publikum ab 4 Jahren ihre tierisch guten Geschichten kennen lernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Für die Extraportion Action sorgt das Hood Training in einem Bewegungsworkshop.

Das Festival "Galaxie der Bücher" ist eine Veranstaltung vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor in Kooperation mit dem Theater Bremen und findet vom 3. Juni bis 2. Juli 2023 samstags im Kukoon zwischen Stadtbibliothek und Wilhelm Wagenfeld Haus statt, kostenfrei und ohne Anmeldung. Mehr Infos auf der Webseite der Veranstalter:innen.