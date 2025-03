Gaming Lab

In den Osterferien wird die Bibliothek zum Spielelabor. Gemeinsam lernen Teilnehmer:innen von 8 bis 12 Jahren die Grundlagen des Programmierens - spielerisch, kreativ und mit ganz viel Spaß. Mit iPads und spannenden Coding-Spielen tauchen sie in die Welt des digitalen Tüftelns ein. Doch was macht ein Spiel eigentlich aus? Diese Frage erforschen sie nicht nur digital, sondern auch mit vielen richtigen Spielen zwischendurch. Für Betreuung und Verpflegung ist gesorgt. Das Highlight: Am Ende präsentieren sie ihre eigenen kleinen Spiele den Eltern und Gästen!

Das Ferienprogramm läuft täglich vom 7. bis zum 11. April.

Zur Anmeldung