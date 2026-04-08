Garten im Wandel, Bäume im Fokus

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Baumschätze im Schlossgarten Oldenburg

Neben heimischen Arten wie Eichen und Buchen lassen sich im Schlossgarten auch besondere Baumschätze wie Kuchenbaum, Zimtahorn, Eisenholz und Seidenbaum entdecken. Bäume prägen die Umgebung und spielen eine entscheidende Rolle, besonders in Zeiten des Klimawandels. Ob als Schattenspender, Lebensraum oder Symbol für Beständigkeit – jeder Baum erzählt seine eigene Geschichte.

In der Führung lassen sich Familien mit Kindern ab 10 Jahren von der Schönheit und Bedeutung dieser grünen Giganten inspirieren. Vielleicht findet sich ein ganz persönlicher Lieblingsbaum?

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Bei Sturm, Dauerregen, Gewitter entfällt der Termin.