Garten im Wandel, sommerliche Fülle

× Erweitern © Landemuseum Natur und Mensch Garten im Wandel, Sommer

Im Sommer steht der Schlossgarten in voller Pracht. Auf diesem Spaziergang entdecken Familien vom Gänseblümchen bis zum mächtigen Mammutbaum eine beeindruckende Vielfalt.

Besonders die einjährigen Pflanzen im Blumengarten zeigen, wie die warme Jahreszeit die Natur mit Farben und Leben bereichert. Doch extreme Temperaturen und Trockenheit durch den Klimawandel stellen sowohl Pflanzen als auch uns Menschen vor Herausforderungen. Der Garten wird so zu einem lebendigen Spiegelbild der Veränderungen, die der Sommer mit sich bringt.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Bei Sturm, Dauerregen, Gewitter entfällt der Termin.