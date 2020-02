Gartenglück auf dem Balkon

Wer Tomaten, Kartoffeln, Erdbeeren oder Petersilie ernten will, braucht dafür keinen Garten. Viele Kräuter, Gemüse- und Obstsorten wachsen auch in Töpfen und Kisten. Melanie Öhlenbach, Autorin des Buchs "Mein Stadt Balkon", zeigt Familien, was auf dem Balkon alles wachsen kann. Gemeinsam pflanzen sie Kräuter in das WUPP-Hochbeet, säen bienenfreundliche Blumen aus und spielen das Pfanzenwechselspiel.

Kosten: 5 Euro pro Familie

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail an WUPP.Bremen@yahoo.de.