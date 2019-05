©Karin Dieckmann Gartenpartie - Museumsdorf Cloppenburg

Die Gartenpartie findet jährlich über das Himmelfahrtswochenende statt. Ein viertägiges Familienfest mit Ausstellern, Gastronomen, Künstlern und Musikern, zum Genießen und gleichzeitigen Informieren über historische Architektur, Pflanzen und Gartenkultur.

Das diesjährige Begleitthema der Gartenpartie steht ganz im Zeichen vom Nützlichen zum Schönen. Weit über 100 renommierte Aussteller aus nah und fern laden zu einer bunten Mischung von Pflanzenständen, Kleinkunst, Mode und Musik ein. Sie präsentieren ihre schönsten Produkte und feinstes Handwerk. Die Besucher können an zahlreichen Ständen, in den historischen Häusern und draußen zwischen den Gärten, stöbern und sich in die Atmosphäre um 1900 entführen lassen. Begleitet wird das Ganze von verschiedensten musikalischen Darbietungen im Museumsgelände. Ein Halt bei der Dampfeisenbahn, Auf dem Brink, wo mit den Kindern und Enkelkindern ordentlich Fahrt aufgenommen werden kann, ist ebenso ein Highlight. Für die jüngsten Besucher öffnet das museumspädagogische Team die Schule Kunterbunt mit dem Programm "Wir machen die Welt, wie sie uns gefällt“. Lustige Ideen „vom Nützlichen zum Schönen“. Während die Großen zwischen den zahlreichen Ständen bummeln, können die Kleinen an einem spannenden Programm in der Dorfschule teilnehmen

Die Einzeleintritt kostet 7,50 Euro und eine Familientageskarte 16 Euro.