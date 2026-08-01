GebärdenKulturVielfalt: Brettspiele

× Erweitern © tanzbar_bremen GebärdenKulturVielfalt

Wenn Kultur ohne Barrieren auf echte Begeisterung trifft, entsteht Raum für Begegnung. Mit der Reihe „GebärdenKulturVielfalt“ öffnet tanzbar_bremen ab Ende August wieder Türen und Herzen für die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Ob Einsteiger:innen oder erfahrene Gebärdenfans: Wer Kultur in allen Facetten erleben möchte, ist hier goldrichtig.

Den Auftakt macht ein ganz besonderer Nachmittag für Menschen ab 8 Jahren: Dozent Tim Krenke lädt zum „Brettspiele kennenlernen“ ein. Gemeinsam werden neue und beliebte Spiele ausprobiert – barrierefrei erklärt und in DGS begleitet, eine Dolmetscherin unterstützt vor Ort. Bis Ende November folgen weitere Highlights wie Gebärdensongs, Kunstpausen und offene Treffs.

Die Teilnahme kostet 10 bis 30 Euro nach Selbsteinschätzung nach Anmeldung an management@tanzbarbremen.de