× Erweitern © WDR 50 Jahre Sendung mit der Maus, WDR

Das Maus-Team blickt anlässlich des 50. Geburtstags der Maus in die Zukunft und möchte herausfinden, was wir in den kommenden 50 Jahren mit der Maus erleben können. Dafür haben Kinder im Vorfeld gute Ideen für zukünftige Sachgeschichten-Themen an das Maus-Team geschickt, von denen einige in der Sendung zu sehen sein werden.