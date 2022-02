Geburtsvorbereitung für Partner:innen

Die Partnerin ist schwanger, eine besondere Herausforderung für alle!

Beim klassischen Geburtsvorbereitungskurs haben Partner:innen oftmals wenig Gelegenheit, ihre eigenen Fragen zu stellen und sich mit den anderen Partner:innen auszutauschen, die die Schwangere und auch das entstehende Kind bestmöglich begleiten möchten.

In diesem Kurs kommen Fragen zur Sprache, die viele umtreiben, die man aber (auch in Gegenwart der Schwangeren) nicht offen stellen würde: Wie verhalte ich mich richtig? Wie kann ich die Partnerin in der Schwangerschaft und bei der Geburt am besten unterstützen? Wie gehe ich mit Stimmungsschwankungen und anderen Herausforderungen um? Der Erfahrungsaustausch mit anderen kommt an diesem Abend ebenfalls nicht zu kurz.

Die Teilnahme kostet 6 Euro und ist online zu buchen.