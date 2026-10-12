Rassegeflügelschau

× Erweitern © Canva Rassegeflügel

Im Dorfgemeinschaftshaus treffen sich Vereine und Gruppen für Veranstaltungen und Feste, für Kinder und Jugendliche, Senior:innen, Sportler:innen und Kulturschaffende.

Den Gockel krähen hören, farbenprächtige Federkleider aus nächster Nähe bestaunen und viel über seltene Hühner- und Geflügelrassen lernen können Kinder und Eltern am 14. und 15. November, wenn der Verein für Rassegeflügelzucht Bremen-Burglesum seine traditionelle Ausstellung mit Familienprogramm veranstaltet.

Erwachsene Zuchtbegeisterte und neugierige Tierfreunde erleben eine große Vielfalt an Hühnern, Tauben und Enten aus regionaler Zucht. Für Kinder gibt es ein eigenes Begleitprogramm mit Mitmachaktionen rund um das Thema Geflügel. Wer nach dem Rundgang eine Pause braucht, stärkt sich an der Kaffeetafel mit hausgemachtem Kuchen gegen kleines Geld.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Sollte die Schau der lebenden Tiere kurzfristig verhindert sein, schaltet der Verein auf ein interaktives Ersatzprogramm um: Eine Geflügel-Rallye führt Nachwuchsforscher durch die Räume, Kreativwerkstätten laden zum Basteln ein und digitale Stationen vermitteln Wissenswertes zur Rassekunde.

Samstag bis 17, So bis 16 Uhr. Eintritt gegen eine freiwillige Spende an der Tageskasse.