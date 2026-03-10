× Erweitern © Farbfilm Verleih Das Geheimnis der gestohlenen Maske

Im Eröffnungsfilm des 13. Bremer Kinder- & Jugendfilmfests KIJUKO geht es auf Spurensuche ins Museum: Was passiert, wenn die eigene Familiengeschichte plötzlich mit einem ungelösten Rätsel aus der Kolonialzeit verschmilzt? Regisseurin Nancy Mac Granaky-Quaye wagt sich an ein packendes Thema und macht daraus ein mitreißendes Abenteuer für Groß und Klein.

Alles beginnt mit einer unerwarteten Begegnung: Die 11-jährige Johanna trifft erstmals ihren Großvater Kito, der überraschend aus Tansania anreist. Beim gemeinsamen Besuch im Ethnologischen Museum Leipzig trauen die beiden ihren Augen nicht. Unter den Ausstellungsstücken entdeckt Kito eine Maske, die ihm mehr als vertraut vorkommt. Für ihn steht fest: Das Artefakt wurde einst wähend der deutschen Kolonialzeit aus seinem Heimatdorf entwendet und gehört zurück in seine Heimat.

Doch bevor der Streit um die Rückgabe überhaupt entbrennen kann, überschlagen sich die Ereignisse. Johanna wird versehentlich im dunklen Museum eingeschlossen – und beobachtet aus dem Versteck heraus, wie eine vermummte Gestalt die wertvolle Maske stiehlt. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Ein intelligenter, spannender Familienfilm, der Haltung zeigt, ohne zu belehren.

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

D 2026, ab 8 Jahre