Gehen oder bleiben?

× Erweitern © Aline Pfeifenberger/Klimahaus Bremerhaven Klimahaus Bremerhaven

Was passiert, wenn der Regen ausbleibt, der Meeresspiegel steigt oder das Trinkwasser knapp wird? Menschen packen ihre Sachen und suchen ein neues Zuhause. Welche Regionen weltweit sind schon jetzt oder in naher Zukunft am stärksten betroffen – und wer kann überhaupt wählen, ob er geht oder bleibt?

Im Rahmen des 200-jährigen Stadtjubiläums Bremerhavens nimmt die Sonderausstellung Familien mit auf eine packende Spurensuche. Anhand echter Schicksale, eindrücklicher Zeitzeugenberichte und wissenschaftlicher Erkenntnisse des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) zeigt die Schau, wie stark unser Klima schon heute bestimmt, wo und wie Menschen leben können. Sie macht erlebbar, wie knapp Ressourcen wie Wasser oder fruchtbarer Boden andernorts werden – und regt zum gemeinsamen Nachdenken an: Wie können wir Lebensräume sichern, bevor Menschen ihre Heimat verlassen müssen?

Wer außerdem wissen möchte, was passiert, wenn Menschen an ihrem neuen Ankunftsort eintreffen und wie sie dort wiederum die Natur prägen, blickt direkt zum Nachbarn hinüber: Das Deutsche Auswandererhaus zeigt zeitgleich in der Partnerausstellung "Change. Wer verändert wen?", wie Einwanderung und Umwelt weltweit ineinandergreifen.

Zu sehen bis 31.12.27, tgl. 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten für Kinder 15,50, für Erwachsene 25,50 Euro (günstiger bei Online-Buchung). Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen.