Gelebte Geschichte

Im Freilichtmuseum am Kiekeberg wird die Vergangenheit lebendig: Im Pringens Hof und seinen Nebengebäuden erleben Besucherïnnen hautnah mit, wie das Leben auf einem Bauernhof der Lüneburger Heide im Jahr 1804 ausgesehen haben könnte. Der Gebäudekomplex ist so hergerichtet, dass die Szenerie bis ins Detail einer Situation vor 200 Jahren entspricht.

Im Fischerhaus wird das Leben im Jahr 1904 entdeckt. Die Zeit um 1900 ist vielen Menschen noch aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern im Bewusstsein. Die Darstellung ruft Erinnerungen ab und bringt Kinder und Enkelkinder mit den Älteren ins Gespräch.

Weiterhin erfahren die Besucherïnnen, wie es sich in einer Nissenhütte der Nachkriegszeit lebt.

Die Darstellerïnnen führen in authentisch rekonstruierter Kleidung alltägliche land- und hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Dreschen, Flachsen, Kochen und Waschen aus. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten. Dabei verkörpern sie Bauer, Bäuerin, Altenteiler, Knecht und Magd des frühen 19. Jahrhunderts, einen Fischer und seine Familie im frühen 20. Jahrhundert und eine Gruppe Flüchtlinge aus Ostpreußen, die 1945 in einer Nissenhütte untergekommen sind. Die Darsteller berichten den Besuchern in Gesprächen vom Landleben in dieser Zeit. Über die Schulter schauen ist ausdrücklich erwünscht.

Der Eintritt ist für Menschen unter 18 Jahren frei, ältere zahlen 9 Euro.