× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Gelebte Geschichte, Alltag und Handwerk im 18. Jahrhundert

Am zweiten Juli-Wochenende verwandelt sich das Museumsdorf in ein lebendiges Dorf des 18. Jahrhunderts.

In der Veranstaltungsreihe „Gelebte Geschichte" erleben die Besucher:innen hautnah, wie Menschen vor rund 250 Jahren lebten, arbeiteten und ihren Alltag gestalteten. Über 40 Darsteller:innen lassen das 18. Jahrhundert lebendig werden: Sie campieren, kochen, fertigen Alltagsgegenstände, erklären historische Zusammenhänge – und teilen ihr Wissen gern in persönlichen Gesprächen. Das Erlebniswochenende verspricht Handwerk zum Staunen und Geschichte zum Anfassen. Ob Schmieden, Weben, Klöppeln, Textilverarbeitung, Holzhandwerk oder Lebensmittelherstellung: An zahlreichen Ständen können Besucher:innen traditionelle Techniken erleben und den Handwerkern über die Schulter schauen. Szenen aus dem Alltagsleben und kleine Schauvorführungen, wie eine Modenschau, bringen die Atmosphäre vergangener Jahrhunderte eindrucksvoll näher und auch kulturelle Darstellungen bereichern das Programm.

An beiden Nachmittagen sind außerdem kurze militärische Inszenierungen geplant.

Der Eintritt ist für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen 7 Euro.