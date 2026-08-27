Gelesen wird immer (noch)

1997 als Übergangslösung gestartet, feiert die KiBi nun schon ihren 29. Geburtstag. Und ihr seid alle eingeladen!

Inzwischen kommen schon die ersten Besucher:innen von damals mit ihren eigenen Kindern. Ob wir auch die Enkel noch erleben werden? Warten wir es ab.

Gefeiert wird wie in jedem Jahr mit einem großen Bücherflohmarkt mit Medien für jedes Alter, auch CDs und DVDs.

Die ausschließlich ehrenamtlich geführte Bibliothek im Herzen des Viertels und im Herzen vieler Kinder bleibt jung. Das Team geht mit der Zeit, schafft neue Medien wie Tonies an, vergisst aber auch die alten, gut bewährten Dinge nicht. So wird die Ausleihe auch weiterhin analog betrieben. Das freut vor allem die Kleinen, die so gerne die Ausleihzettel stempeln, auch, wenn sie dabei selbst manchmal grün werden (nur von der Stempelfarbe versteht sich).

Die Kinder und Jugendlichen finden unter den mehr als 11000 Medien viel Auswahl: von gängigen, leichten Titeln bis hin zu anspruchsvolleren Medien oder Sachbüchern für Referate oder weil es spannend ist.

Kommt und feiert mit!