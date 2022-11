Gemeinsam einzigartig

× Erweitern Foto: Matthias Haase Tierische Spurensuche im Museum, Übersee-Museum Familienaktion

Am bundesweiten Vorlesetag gibt es einen Nachmittag Pop-up Vorlese-Ecken mit aktuellen Kinderbilderbüchern in den Asien-, Afrika- und Amerika-Ausstellungen. Gemütliche Kissen laden zum Zuhören oder selber Vorlesen ein. Zu den Geschichten der Bücher kann anschließend in den Ausstellungen auf Entdeckungstour gegangen werden.