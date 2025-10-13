Gemeinsam groß werden

Ein Kind kommt zur Welt – und plötzlich steht die Welt auf dem Kopf. Für die Eltern ändert sich das Leben oft sehr stark. Für Eltern in Walle mit Kindern bis 3 Jahre bietet der Martinsclub Bremen einen neuen Treff an.

Hier können Eltern miteinander ins Gespräch kommen, sich über nützliche Hilfsangebote informieren und pädagogische Unterstützung für den familiären Alltag bekommen. Neben den Eltern knüpfen auch die Kinder soziale Kontakte: Gemeinsames Spielen, Singen und altersgerechte Aktivitäten machen das Angebot auch für die Jüngsten zu einem tollen Erlebnis. Ziel ist es, Eltern und Kinder zu stärken und ihnen eine wertvolle Begleitung zu bieten.

Das Eltern-Kind-Treffen findet ab dem 13. Oktober jeden Montag statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird um Anmeldung gebeten bei Sophia Klerings per Mail oder Telefon.