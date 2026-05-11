Im Rahmen der Aktion "Gemeinsam in der Bibliothek" können Bibliotheksspiele getestet und andere Karten- und Brettspiele kennengelernt werden.

Bei einer Tasse Tee und leckeren Snacks können sich auch Spielende untereinander kennenlernen. Es gibt sowohl deutsch- als auch englischsprachige Spiele für alle, die gerne spielen.

In der Zentrale der SuUB, Schulungsraum 2. Eine Anmeldung ist nicht notwendig - einfach vorbeikommen.