Das Gemüseabo wird 25

Gemüseabo Dörverden 25 Jahre Gemüseabo

Frisch, knackig, gesund, in Bioqualität und am besten aus der Region: So hat man sein Obst und Gemüse am liebsten. Wenn es dann noch ganz bequem nach Hause geliefert kommt, spart das wertvolle Zeit und lange Wege. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann wird es Zeit, das sympathische Team vom Bio-Gemüseabo bei seinem Hoffest mal persönlich kennenzulernen.

Dazu wird ein kleiner Markt mit Ständen von Ausstellern wie Rapunzel, Biohof Eilte, Wesermühle, Steinofenbäckerei Hollen, LohmannsHof, Kinderhospiz Löwenherz, Apfel:Gut und viele mehr aufgebaut. Zur Unterhaltung gibt es Livemusik, Kinderschminken, Basteln, Geschicklichkeitsspiele und Sport. Bei Betriebsführungen und Verkostungen kommt man sich näher, und bei Crêpes, Gegrilltem und Flammkuchen darf geschlemmt werden.