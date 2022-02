Gender Pay Gap im Kulturbereich

Frauen im Kultur- und Medienbereich sind in mehrfacher Hinsicht benachteiligt und von Geschlechtergerechtigkeit kann auch in der Kreativwirtschaft nicht die Rede sein. Interessierte sind eingeladen in der Talkrunde im Rahmen des Internationalen Frauentags mit Expertinnen im Kunst- und Kulturbereich über dieses aktuelle Thema zu diskutieren und konstruktive Lösungen zu finden.

Der Eintritt ist frei; um eine Anmeldung bei belladona per Telefon, E-Mail oder online wird gebeten.