× Erweitern © Valentin Goppel Generation*. Jugend trotz(t) Krise Aus "Between the Years", 2021

Das in 2022 gegründete Jugendkuratorium „New Perceptions“ spürt dem Lebensgefühl, der Ästhetik, den Sorgen und Hoffnungen der heutigen Jugend nach.

Die erste Ausstellung des Kollektivs fragt im 200. Jubiläumsjahr des Kunstvereins nach dem Weltbild junger Menschen, das maßgeblich durch die globalen Krisen unserer Zeit geprägt ist. Die Werke der Ausstellung spiegeln die komplexe Themenwelt, mit der Jugendliche heute konfrontiert sind: Klimakatastrophe und Rassismus, hypermedialisierte Körper und Inszenierung von (falschen) Identitäten, der Verlust physischer Begegnungsräume durch die Pandemie und das Erstarken digitaler Gemeinschaften.

Statt Hoffnungslosigkeit propagiert die Gruppe Verantwortung und setzt sich für eine nachhaltige und gerechtere Welt ein. Das Sternchen im Titel ist daher programmatisch: Es transportiert die Haltung, sich nicht über Abgrenzung, sondern über den Versuch der radikalen Inklusion zu definieren.

Die Exponate zahlreicher junger Künstler:innen thematisieren die Strategien, derer sich die Jugend digital und im öffentlichen Raum bedient: von Empathie über Subversion, von Safe Spaces bis zum politischen Protest, von Eskapismus bis Party. Es kommen etablierte Positionen und Newcomer, Malerei und Social Media Feeds in einen spannungsreichen Austausch. Bewusst subjektiv und vielstimmig soll so das fragmentierte Porträt einer facettenreichen Generation gezeichnet werden.

Das Kollektiv New Perceptions will das Museum neu denken, sich einmischen, mehr Diversität einfordern und gemeinsam mit der Kunsthalle Strategien entwickeln, um ein junges Publikum an der Kunst teilhaben zu lassen. Sie organisieren zudem Workshops zum Experimentieren und zum Ausleben der eigenen Kreativität.

Jugendliche, die mitmachen, andere Kunstinteressierte kennen lernen, eigene Projekte verwirklichen und Jugendteilhabe am Haus etablieren möchten, schreiben auf Instagram eine DM oder eine E-Mail an Projektkoordinatorin Dina Koper.