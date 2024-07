Ein Sommertag an der Schlachte

× Erweitern © Schlachte Marketing und Service e.V. Sommer an der Schlachte

"GenussZeit für Groß und Klein" lautet das Motto an zwei Tagen an Bremens Flaniermeile an der Weser. Am Samstag laden die Gastronomen zur SummerLounge ein, bevor der Sonntag mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm zum Familientag wird.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien laden Akrobatik-Shows, Zauberkünstler und Kinder-Mitmachmusik vor die Bühne an der oberen Schlachte. Vom Martinianleger bis zur Café Bar Celona gibt es eine Hüpfburg, Torwandschießen, ein Dribbling-Parcours vom Werder-Kids Club sorgen für Bewegung. Glitzertatoos, geschminkte Gesichter und ein nostalgisches Karussell bringen noch mehr Spaß. Und in der Manege vom Zirkusviertel können sich junge Artist:innen in Jonglage, Diabolo oder Tellerdrehen üben.