Geocaching für Familien

Das MIK Museum Industriekultur Osnabrück lädt Familien und Freund*innen zum erlebnisreichen Geocaching am Piesberg ein. Nach einer kurzen Einweisung in die Bedienung der GPS-Geräte können Teilnehmer*innen sich auf eigene Faust auf den Weg machen. Während der Suche müssen unterschiedliche Rätsel gelöst werden, um an die Koordinaten für das Ziel zu gelangen. Die GPS-Geräte werden vom Museum gestellt.

Kosten: pay what you want - Anmeldung erforderlich!

Online-Tickets unter: www.mik-osnabrueck.de