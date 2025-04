Geocoaching: Mit der App durch die Natur

Ab Mai begeben sich Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren auf eine spannende Schnitzeljagd quer durch Syke und die umliegende Natur, bei der kniffelige Rätsel gelöst und ein Schatz gefunden werden will. Per App sind bestimmte Wege zu einem definierten Ziel vorgegeben und lassen den Teilnehmer:innen genug Raum, um mit den neuen Freund:innen die Natur zu erkunden.

Das erste Treffen findet am 6. Mai im Martinsclub Syke statt. Danach treffen sich die Kids jeden Dienstag an verschiedenen Orten in und um Syke statt. Die genauen Treffpunkte werden den Teilnehmenden vorher bekanntgegeben.

Das Angebot des Martinclubs Bremen e.V. ist kostenfrei nach telefonischer Anmeldung unter 04242-9679714 oder an s.konieczko@martinsclub.de. Der Einstieg ist laufend möglich. Nicht in den Ferien.