× Erweitern © Varvara Kuporova Der Geräuschehändler

Im grünen Haus einer belebten Straße liegt ein ganz besonderes Geschäft. Es ist der Laden des Geräuschehändlers – ja, wirklich: ein Laden nur für Geräusche.

In Kisten, Fläschchen, Säcken und Schubladen klingelt, knarzt, flötet, summt und quietscht es. Heute im Sonderangebot: Raunen, Kichern, Klatschen und Kinderlachen. Ein turbulentes Theaterstück frei nach dem Buch von Kathrin Rohmann für Kinder ab 4 Jahren, in dem es viel zu lauschen und zu staunen gibt.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.