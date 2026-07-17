Der Geräuschehändler

3. Lange Nacht der Bühnen

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Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater Schildstr. 21, 28203 Bremen

Im grünen Haus einer belebten Straße liegt ein ganz besonderes Geschäft. Es ist der Laden des Geräuschehändlers – ja, wirklich: ein Laden nur für Geräusche. 

In Kisten, Fläschchen, Säcken und Schubladen klingelt, knarzt, flötet, summt und quietscht es. Heute im Sonderangebot: Raunen, Kichern, Klatschen und Kinderlachen. Ein turbulentes Theaterstück frei nach dem Buch von Kathrin Rohmann für Kinder ab 4 Jahren, in dem es viel zu lauschen und zu staunen gibt.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro. 

Info

Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater Schildstr. 21, 28203 Bremen
Theater & Tanz
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