Galaktische Gäste

× Erweitern © Lotte Hefter/Klimahaus Bremerhaven German Garrison Bremerhaven

Darth Vader, Sturmtruppen und legendäre Helden erobern das Klimahaus. Die deutsche Kostüm- und Fanorganisation „German Garrison“ streift für den guten Zweck durch die Wissens- und Erlebniswelt.

Unter den Rüstungen stecken ehrenamtliche Fans, die ihre Kostüme in akribischer Handarbeit und mit Hilfe von 3D-Druckern verblüffend detailgetreu selbst fertigen.

Das Ziel des galaktischen Auflaufs: Spenden sammeln. Unter dem Motto „Bad Guys Doing Good“ unterstützen die Kostümierten die Bildungsarbeit des Klimahauses. Wer ein Erinnerungsfoto mit den Filmfiguren machen möchte, gibt einfach eine freiwillige Spende für die Museumspädagogik.

Ausgedacht hat sich die Aktion Neal Müntefering. Der 24-Jährige lernt im Klimahaus Kaufmann für Touristik und Freizeit, ist seit Kindertagen Star-Wars-Fan und gehört selbst zur „German Garrison“.