Geschenke & Deko basteln

× Erweitern © Klimazone Findorff Weihnachtsbasteln Klimazone

Kinder und Eltern basteln gemeinsam kreative Geschenke, Grußkarten und Weihnachtsschmuck aus Resten und Naturmaterialien. Das Angebot eignet sich besonders für Kinder im Grundschulalter, aber auch jüngere und ältere Kinder und deren Eltern sind herzlich eingeladen. Dazu gibt es Kleinigkeiten zum Snacken.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.