Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne

Der Elefant Sebastian und die Katze Mitcho leben in Sonnenstadt, einem idyllischen Ort am Meer. Als der beliebte Bürgermeister J.B. eines Tages spurlos verschwindet, übernimmt dessen Stellvertreter Knorzig das Amt. Er lässt sogleich ein Hochhaus bauen, das ganz Sonnenstadt die Sonne nimmt. Die Tage des schönen Städtchens scheinen gezählt. Doch Sebastian und Mitcho fischen eine von J.B. abgesendete Flaschenpost aus dem Meer, in der sie neben dem Hilferuf des Bürgermeisters auch einen geheimnisvollen Samen finden. Aus diesem erwächst über Nacht eine riesengroße Birne. Zusammen mit dem verrückten Professor Glykose machen sich die beiden Freunde im Bauch der ausgehöhlten Riesenbirne auf den Weg über das Meer. Sie müssen die geheimnisvolle Insel finden, auf der J.B. gestrandet ist.

DK 2017, Regie: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam & Philip Einstein Lipski, Animation, 76 Min., FBW-Prädikat: wertvoll, empfohlen ab 6 Jahren