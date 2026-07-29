Geschichten & Basteln

Kleine Abenteurer:innen von 3 bis 7 Jahren sind zu einem schaurigen Nachmittag eingeladen – aber nicht allzu schaurig!

Sarah entführt ihr Publikum in die geheimnisvollen und lustigen Abenteuer des Albums "Attention, fantômes!"

In der Geschichte spielt Zazou ihrem Opa Jack liebend gern Streiche. Aber aufgepasst, dieser hat mehr als einen Trick im Ärmel, um sie wiederum zu überraschen. Allerdings war das war ohne das schalkhafte Eingreifen von Oma Margot gedacht…

Nach der Geschichte lassen die Kinder ihrer Fantasie bei einer handwerklichen Aktivität freien Lauf, um mit ihrer eigenen Halloween-Kreation nach Hause zu gehen.

Kostenfrei!