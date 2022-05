× Erweitern © NGF Geschichten vom Franz

Im Film nach den Erzählungen von Christine Nöstlinger will der neunjährige Franz auch endlich mal zu den Coolen in der Schule gehören! Doch weil er so klein ist, blonde Locken hat und seine Stimme immer ganz piepsig wird, wenn er sich aufregt, wird Franz oft von seinen Mitschüler:innen gehänselt. Nur Eberhard und Gabi stehen immer an seiner Seite und sind für ihn da. Allerdings ist Franz der festen Überzeugung, dass die beiden ihm diesmal nicht helfen können. Er ist nämlich im Internet auf den Influencer Hank Haberer gestoßen, und der scheint ganz genau zu wissen, wie man cool wird. Sein Handbuch „10 Regeln für einen echten Mann“ klingt für Franz genau richtig. Eberhard und Gabi können die Begeisterung ihres Freundes nicht verstehen, denn Franz ist genau richtig so, wie er ist!

Der Film ist im Rahmen der Sparkasse-Bremen-Kinonachmittage zu sehen. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren kostenfrei und kostet für Erwachsene 3 Euro.

A/D 2022, Regie: Johannes Schmid, mit Jossi Jantschitsch, Nora Riedinger, Leo Wacha, 79 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren