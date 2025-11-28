× Erweitern © NGF Geschichten vom Franz

Ständig wird der neunjährige Franz in seiner Schule gehänselt. Wenn er sich aufregt, bekommt er eine piepsige Stimme. Vorm strengen Lehrer Zickzack verschlägt es ihm regelmäßig die Sprache. Deshalb will Franz ein richtiger Kerl werden und bekommt zweifelhafte Ratschläge von einem Influencer. Dies stellt die Beziehung zu seinen besten Freunden auf eine harte Probe.

Der Film basiert auf dem Buch von der österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger.

Komödie, D/A 2022, Regie: Johannes Schmid, mit Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha, Ursula Strauss, Simon Schwarz, 78 Min., empfohlen ab 8 Jahren