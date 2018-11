Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags bewirbt sich nicht nur Delmenhorst um den Titel „Vorlesestadt des Jahres“. Es werden auch überall in der Stadt an diesem Tag Geschichten vorgelesen, Bücher präsentiert und Lust auf das Lesen und Vorlesen gemacht - in vielen Sprachen und für alle Altersgruppen.

Unter den 130 Aktionen in Delmenhorst wird auch die GraftTherme zum Vorleseort: Stadtführerin Dorte Wedekind lädt um 16, 17 und um 18 Uhr zu „Geschichten zum Relaxen“ in den Ruheraum der Sauna ein. Bei Kerzenschein und vor dem Kamin können Gäste die Seele baumeln lassen, abschalten und Entspannungsgeschichten lauschen. In gemütlicher Atmosphäre entführt die Referentin ihre Zuhörer mit kleinen Übungen aus der Atemtherapie auf eine phantastische Reise in die Welt des Träumens. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.