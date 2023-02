Vom 27.-31.03.23 finden die KUBO Kunst_ Ferien_ Kurse in der Gesamtschule Mitte GSM Brokstraße statt. Montag bis Freitag, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr, verwandeln sich die Schulräume in Ateliers. In der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Die Ausstellung für Freund:innen & Familie ist am Freitag um 14 Uhr!

GESCHICHTENDRUCKEREI / Story Art Collage / Ab 7 J. / Mit Raja Goltz & Johannes Graf

Inspiriert von der Geschichte "Der kleine Prinz" dreht es sich in diesem Kurs inhaltlich um fantastische Welten. Ideen werden so umgesetzt, wie ihr sie euch ausdenkt. Sie wachsen in dieser Woche immer weiter zu einer Geschichte. Dazu malen, drucken, klecksen, spritzen und kleben wir Bilder. mal leicht und luftig mit Aquarellfarbe, mal schwer mit dicker Druckfarbe.

Solidarisches Bezahlsystem nach eigener Einschätzung : 80€ / 100 € / 120€

Bitte vorher anmelden, bis zum 20.2. über die Website oder unter anmeldung@kubo.de