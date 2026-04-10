Geschichtenzeit: Taxi & Gretel

Expand © Carlsen Taxi & Gretel, Anna Lott

Jeden ersten Sonntag im Monat laden wechselnde Weserautor:innen ihr Publikum zu einer Geschichtenlesung ins Neustädter Kulturzentrum ein.

Diesmal präsentiert Anna Lott eine ebenso spannende wie lustige Comic-Lesung für Kinder ab 6 Jahren aus ihrem Buch "Taxi & Gretel und der Jahrmarkt des Grauens":

Taxi, der Kuschel-Affe, ist geschockt: Sein Besitzer, Taxifahrer Freko, wurde entführt! Was nun? Zum Glück lernt Taxi Puppe Gretel im Müllcontainer kennen und findet in ihr eine echte Freundin und Mit-Detektivin. Und dann ist da noch Dackel, der sich bestens als Reittier eignet und sofort die Spur nach dem Entführer aufnimmt. Werden sie Freko retten können?

Der Eintritt ist frei.