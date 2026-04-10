Geschichtenzeit: Taxi & Gretel

Kukoon Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen

Jeden ersten Sonntag im Monat laden wechselnde Weserautor:innen ihr Publikum zu einer Geschichtenlesung ins Neustädter Kulturzentrum ein. 

Diesmal präsentiert Anna Lott eine ebenso spannende wie lustige Comic-Lesung für Kinder ab 6 Jahren aus ihrem Buch "Taxi & Gretel und der Jahrmarkt des Grauens":

Taxi, der Kuschel-Affe, ist geschockt: Sein Besitzer, Taxifahrer Freko, wurde entführt! Was nun? Zum Glück lernt Taxi Puppe Gretel im Müllcontainer kennen und findet in ihr eine echte Freundin und Mit-Detektivin. Und dann ist da noch Dackel, der sich bestens als Reittier eignet und sofort die Spur nach dem Entführer aufnimmt. Werden sie Freko retten können?

Der Eintritt ist frei.

Info

Kukoon Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei, Lesung