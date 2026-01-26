Geschichtenzeit: Der Holzwurm wohn im Schaukelstuhl

Schneiden Spatzen Fratzen? Wie schmücken Osterhasen ihren Weihnachtsbaum? Wetzen Schnecken um die Wette? Warum darf man Zebras nicht einseifen?

Autor Michael Augustin kennt die Antworten auf diese Fragen. Und er weiß auch, dass Kinder Reime lieben. Und natürlich Tiergedichte! Dass er davon einen ganzen Batzen geschrieben hat, kann jeder nachlesen in seinem neuen Buch "Der Holzwurm wohnt im Schaukelstuhl".

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.