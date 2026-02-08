Geschichtenzeit: Dachs und Rakete

× Erweitern © Eike Strubelt Kukoon im Park

Zwischen Bäumen, Gartenatmosphäre und Sommerluft wird die Außenstelle vom Kulturzentrum Kukoon zur Bühne für besondere Lesungen für Publikum ab 5 Jahren: Im Bilderbuchkino mit Livemusik geht es für Jörg Isermeyers Dachs & Rakete diesmal in den Urlaub am Meer.

Expand © Peter Hammer Verlag Dachs und Rakete: Urlaub am Meer

Herr Dachs und seine Freundin Rakete haben im Preisausschreiben gewonnen: Zum ersten Mal fahren sie ans Meer! Die ganze Hausgemeinschaft gibt ihnen zum Abschied wichtige Tipps. Was sie nicht verpassen dürfen, und was sie unter allen Umständen vermeiden müssen! Wer Dachs und Rakete kennt, ahnt schon, dass es trotz guter Vorbereitung noch Spielraum für lustige Missverständnisse und Überraschungen gibt...

Eine entspannte Sommerveranstaltung unter freiem Himmel – ideal für Familien, die Geschichten hören, mitsingen und dabei ganz entspannt im Park chillen möchten.

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.