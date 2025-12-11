Bremer Geschichtenzeit: Dachs und Rakete

Expand © Beltz & Gelberg Dachs & Rakete. Ein Haus voller Freunde

Einmal im Monat ist Geschichtenzeit im Kukoon, dann gibt es Bilderbuchkino mit Witz und Herz. In der monatlichen Vorlesereihe lassen bekannte Kinderbuchautor:innen und Illustrator:innen spannende Geschichten lebendig werden.

Diesmal ist Jörg Isermeyer mit einer neuen Geschichte von "Dachs & Rakete" zu Gast. Zu seinem Bilderbuchkino "Ein Haus voller Freunde" bringt der Bremer Autor außerdem Livemusik mit! In der Geschichte sind Herr Dachs und seine schneckenstarke Freundin Rakete gerade in ein lebhaftes Haus in der Stadt umgezogen. Ob sie nun Nachbarn helfen, auf quirlige Meerschweinchenkinder aufpassen oder mit einer Murmelbahn durchs ganze Haus für Abenteuer sorgen – überall steckt Humor, Wärme und viel Herz drin.

Kurz: Ein wunderbarer Sonntagvormittag‑Tipp für Familien, bei dem vorgelesen, gemeinsam gelacht und die Welt der Bücher mit allen Sinnen erlebt wird – inklusive Musik, Bildern und der Magie, die gute Geschichten entfalten.

Eintritt: frei, Hut geht rum!