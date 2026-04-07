Geschichtenzeit: Max und die Kinderrechte

Expand © Edition Falkenberg Max und die Kinderrechte

Zwischen Bäumen, Biergartenatmosphäre und Sommerluft wird die Außenstelle vom Kulturzentrum Kukoon zur Bühne für eine besondere Lesung: Florian Müller liest mit musikalischer Begleitung aus seinem Buch „Max und die Kinderrechte“ für großes und kleines Publikum ab 5 Jahren.

Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Geburtstagsgeschenk: Max bekommt einen Kletterturm, der natürlich sofort aufgebaut werden soll. Doch während Max, sein Papa und seine Freund:innen werkeln, tauchen immer wieder Fragen auf, die direkt mit den Kinderrechten zu tun haben.

In kurzen, lebendigen Episoden erleben die jungen Zuhörer:innen, was Begriffe wie Mitbestimmung, Schutz oder Gleichberechtigung im Alltag bedeuten können. Passende Lieder rahmen die Geschichten ein und sorgen dafür, dass die Lesung spielerisch, musikalisch und leicht verständlich bleibt.

Eine entspannte Sommerveranstaltung unter freiem Himmel – ideal für Familien, die Geschichten hören, mitsingen und dabei ganz nebenbei etwas über Kinderrechte erfahren möchten.

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.