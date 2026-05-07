Geschichtenzeit: Onkel Bhukari, Tante Wu und Opa Felipe

Zwischen Bäumen, Biergartenatmosphäre und Sommerluft wird die Außenstelle vom Kulturzentrum Kukoon wieder zur Bühne für eine besondere Lesung:

Zwischen Sommerwiese, Picknickdecken und entspannter Parkatmosphäre verwandelt sich das Kulturcafé in eine kleine Freiluft-Bühne für Kinder ab 4 Jahren und Familien: Marco Holmer liest aus seinem fantasievollen Geschichtenkosmos „Die Abenteuer von Onkel Bhukari, Tante Wu und Opa Felipe“.

Im Mittelpunkt stehen geheimnisvolle Familiengeschichten, von denen immer nur kleine Andeutungen erzählt werden. Tante Wu, Onkel Bhukari und Opa Felipe scheinen unglaubliche Abenteuer erlebt zu haben – doch was genau passiert ist, verraten sie nie ganz. Also beginnen die Kinder selbst zu träumen, zu rätseln und sich ihre eigenen Geschichten auszumalen. Mal lustig, mal verträumt und immer mit viel Raum für eigene Bilder im Kopf lädt die Lesung dazu ein, gemeinsam in andere Welten einzutauchen.

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.