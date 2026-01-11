Geschichtenzeit: Ninja School

Jeden ersten Sonntag im Monat laden wechselnde Weserautor:innen ihr Publikum zu einer Geschichtenlesung ins Neustädter Kulturzentrum ein.

Expand © Ueberreuter Ninja School

Diesmal präsentiert Hendrik Lambertus eine spannende Geschichte mit Bildern für Kinder ab 6 Jahren:

In Okta kämpfen acht magische Städte um die Macht. Die junge Ninja Lani aus der Dschungelstadt Jarnis möchte an den großen Duellen teilnehmen, doch ihre Pflanzenkräfte versagen immer wieder. Alles ändert sich, als sie den Gestaltwandler Mix trifft und es mit ihm gemeinsam schafft endlich zu gewinnen.

Als Lani der berüchtigten Ninja Zera gegenübersteht, erkennt sie, dass Mut, Freundschaft und Selbstvertrauen wichtiger sind als jeder Sieg. Nur wer zusammenhält, kann die Herausforderungen bestehen.

Der Eintritt ist frei.