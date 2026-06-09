Geschichtenzeit: Esel, Hund, Katze, Hahn

× Erweitern © Eike Strubelt Kukoon im Park

Unter Bäumen in der Sommerluft wird die Außenstelle vom Kulturzentrum Kukoon zur Bühne für Lesungen mit Musik und Bilderbuchkino für Publikum ab 5 Jahren.

Diesmal präsentieren die Weserautor:innen Anna Lott, Florian Müller und Jörg Isermeyer Geschichten, Gedichte und Lieder von den Bremer Stadtmusikanten.

Können die Bremer Stadtmusikanten Fahrrad fahren? Und wie sind sie eigentlich ins "Bremer Loch" gekommen? Anna Lott, Jörg Isermeyer und Florian Müller lesen, singen und musizieren Geschichten, Gedichte und Lieder aus dem gemeinsamen Buch der rund um die Bremer Stadtmusikanten - und alle raten und singen mit.

Der Eintritt ist frei.

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.