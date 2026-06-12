Geschichtenzeit: Die gestohlene Weihnachtsgans

Weserautor:innen ihr Publikum zu einer Geschichtenlesung ins Neustädter Kulturzentrum ein.

Expand © annette betz Verlag Johanna Lindemann, Die gestohlene Weihnachtsgans

Am Nikolaustag präsentiert Autorin Johanna Lindemann eine Weihnachtsgeschichte über ein ziemlich unperfektes Fest und eine besondere Hausgemeinschaft – über alle Religionen und Unterschiede hinweg – als Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren:

Bei Emma und ihren Eltern soll dieses Weihnachten alles ganz besonders perfekt sein. Das führt zu ziemlich viel Stress in der doch eigentlich besinnlichen Zeit. Als dann auch noch die Weihnachtsgans aus dem Hausflur verschwindet, ist das Chaos komplett. Wer von den Nachbarn hat die Gans gestohlen?

Als Zugabe dürfen die Kinder selbst entscheiden, welches – und vor allem wie viele – Bilderbücher heute noch vorgelesen werden. Der bisherige Rekord liegt bei vier!

Der Eintritt ist frei.