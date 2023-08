Geschichtswerkstatt Vahr

Wie lebte es sich früher in der Vahr? Gab es ein besonderes Lebensgefühl? Was prägte das Wohnen und Arbeiten im Quartier? Die Geschichtswerkstatt im Focke-Museum möchte, da das Format sich nun etabliert hat und viel Zuspruch findet, die Stadtteilgeschichte der Vahr in neuen Terminen in den Mittelpunkt stellen.

Mit Hilfe von Filmen, Fotos, Objekten und Zeitzeugenberichten soll in der Veranstaltung mit Anke Osterloh die Vergangenheit des Quartiers lebendig gemacht werden. Gerne dürfen eigene Filme, Fotos und Materialien mitgebracht werden.

Freier Eintritt für Menschen aus der Vahr und für Kinder.