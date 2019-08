Egal ob sich ein Geschwisterkind ankündigt oder gerade geboren ist, das Leben mit mehreren Kindern erfordert einige Umstellungen und Neuordnung in der Familie. Im Vortrag erhalten Eltern nützliche Tipps.

Was kann eine gute Vorbereitung sein, was sind typische Konflikte in der Familie und mögliche Strategien der Eltern? Wie war es für uns selbst als Kind?

Bitte rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail anmelden.