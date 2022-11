Gesellschaftspiele Familiennachmittag

× Erweitern ©Unsplash Weserterrassen Familiennachmittag

Raus aus dem Haus und rein in den Trubel: Spielen, kreativ sein, Reden und Entspannen. Im Rahmen von 5 Familiennachmittagen bis Dezember 2023 gibt das Bürgerhaus Weserterrassen Familien die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne Hürden zu treffen.

Das Bürgerhaus öffnet für den Familiennachmittag den Saal und das Café. Ob das Schneckenspiel für die Kleinen oder die knifflige Mister X-Jagd für die Großen, für alle ist was dabei! Natürlich dürfen auch eigene Gesellschaftsspiele mitgebracht werden. In den Spielpausen gibt es die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben oder bei einem Kaffee zu entspannen. Die Kinder können außerdem (mit oder ohne Erwachsene) in verschiedenen Workshops Materialien ausprobieren, Kerzen gießen, Sterne basteln und Weiteres!

Der Eintritt ist frei.