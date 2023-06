Open Space: Gestatten, ich bin dein Schatten!

× Erweitern © Claudia Hoppens Gestatten, ich bin dein Schatten!

Die neue Ausstellung vom kek Kindermuseum befasst sich mit dem Phänomen "Schatten" und seiner Bedeutung für uns Menschen.

Beim Open Space Festival sind Kinder zwischen 5 und 11 Jahren an diesem Nachmittag eingeladen, Schattenportraits zu erstellen, Silhouettenfilme zu betrachten oder Schattenspielfiguren zu erschaffen. In einem Zelt können sie bekannten und unbekannten Geschichten lauschen, Schattenmemory spielen oder an Schattentheaterbühnen mit dem Schatten spielen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich die Anmeldung per Mail.