An diesem Tag verwandelt sich das KASCH in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die mehr über Gesundheit, Prävention und Wohlbefinden erfahren möchten. Die Gesundheitsmesse Achim bietet Besucher:innen die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, Neues auszuprobieren und direkt mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen und lädt dazu ein, Gesundheit auf ganz unterschiedliche Weise zu erleben: informativ, praxisnah und mit vielen Gelegenheiten zum Mitmachen.

Eine abwechslungsreiche Mischung aus Messe- und Informationsständen, spannenden Vorträgen und Mitmachaktionen macht den Charakter Gesundheitsmesse. Sie lädt dazu ein, sich inspirieren zu lassen, praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen und die Vielfalt der regionalen Gesundheitsangebote kennenzulernen.