GeVAHRlos auf der Suche

Unter diesem Motto findet in verschiedenen Einrichtungen der Vahr eine Stadtteilrallye mit einem Programm für die ganze Familie statt. So dürfen sich die Vahrer Bewohnerinnen und Bewohner im Bürgerzentrum Neue Vahr unter anderem auf ein Musikquiz mit den Young Oldies, eine GPS-Rallye für Jugendliche, einen Bewegungsparcours sowie ein Kreativangebot freuen.

Kulinarische Besonderheiten, ein Quiz sowie verschiedene Kinderspiele warten in der Christus-Gemeinde. Das Familien- und Quartierszentrum hat im Rahmen der Stadtteilrallye Spiele für Jung und Alt, Minigolf und ein riesiges 4-Gewinnt-Spiel vorbereitet. Auch die Bremer Volkshochschule, die Ev. Kirchengemeinde in der Neuen Vahr, die Elterninitiative Spielhaus Philip-Scheidemannstraße e.V., das Rote Haus/Vahradieschen sowie die Stadtbibliothek Bremen-Vahr sind an der Stadtteilrallye beteiligt und haben ein buntes Programm für diesen Tag vorbereitet.

Highlight der gemeinsamen Veranstaltung ist am Nachmittag ab 15:15 Uhr eine Live-Verlosung, die von dem charmant-witzigen Comedy-Artistik-Duo Klirr Deluxe moderiert und im Internet übertragen wird. Wer fleißig Stempel an den Stationen der Vahrer Einrichtungen gesammelt hat, hat die Chance Einkaufsgutscheine für die Berliner Freiheit sowie weitere tolle Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro zu gewinnen.