Giacomettis Welt – stecknadelklein und meterhoch

Alberto Giacometti beobachtete die Menschen um sich herum mit großem Interesse. In seinen Kunstwerken wollte er sie so darstellen, wie sie tatsächlich aussehen. Nimmt jeder Mensch seine Mitmenschen gleich wahr? Wirken dieselben Menschen immer gleich groß? Giacometti fand, dass sie das nicht tun. Seine Skulpturen wuchsen manchmal meterhoch, manchmal schrumpften sie auf Stecknadelgröße.

Inspiriert von seinen Werken können Kinder im Grundschulalter im Herbstferienkurs mit Materialien wie Acryl und Leinwand, Bleistift und Papier, Wachs oder Draht ihrer Kreativität und ihren Ideen freien Lauf lassen. Am Ende des Kurses werden die Kunstwerke Eltern und Freunden in einer kleinen Ausstellung gezeigt.

Der Kurs läuft täglich vom 21. bis zum 24. Oktober und kostet 80 Euro (70 Euro bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen).

Weitere Informationen und Anmeldung unter kunsthalle-bremen.de/kalender.