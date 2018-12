Gibbon, Chamäleon & Co. in den Ferien

Foto: botanika Bremen botanika Bremen

Spannende Tierführungen in den Tropen: Neben den beliebten Koi, Schmetterlingen, Färberfröschen und einem Chamäleon beherbergt die Botanika u.a. ein lebendiges Bienenvolk. Außerdem sind vier Weißhandgibbons in die Gewächshauswelt eingezogen, die durch ihre elegante Akrobatik die Besucher zum Staunen bringen. Fütterung und Besuch bei den Gibbons innerhalb der Weihnachtsferien vom 27.12.2018 - 3.1.2019 dienstags und donnerstags sowie regulär an den Sonntagen um 15 Uhr.

Kinder zahlen 5 Euro Eintritt, Erwachsene 10,50.